Augusta, “dalla Porta Spagnola al fiume Mulinello”: prima escursione di Marilighea

“Dalla Porta Spagnola al fiume Mulinello”. E’ questo l’itinerario percorso nei giorni scorsi, durante la prima escursione all’aperto di un numeroso gruppo guidato dall’associazione Marilighea presieduta da Luca Di Giacomo, dottore in Storia e Conservazione dei beni architettonici ed ambientali e guida ambientale escursionsitica Aigae, che l’ha inserito in un progetto in fase di studio curato che verrà presentato all’amministrazione per una fruizione “slow” di Augusta e per la riscoperta di luoghi, elementi e storie dimenticati o sconosciuti del territorio.

L’itinerario ha previsto il passaggio dalle importanti zone umide Sic e Zps delle saline Migneco-Lavaggi ed Arcovia, all’ex idroscalo, al parco dell’ hangar, alle saline Pilieri e Costanzo alla foce del Mulinello e fino al sito archeologico di Cozzo del Monaco, incluso all’interno del Parco suburbano del Mulinello, mai ultimato nè consegnato alla città.

“Fruire questi luoghi ha svariati obiettivi tra cui favorire le attività all’aria aperta e dunque innalzare la qualità della vita, conoscere e riappropriarsi di siti del tutto ignorati, ma anche fare da deterrente a chi li identifica spesso, proprio per la loro amenità, come idonei a farne discarica di ogni tipo di materiali. – fa sapere Di Giacomo- Marilighea reso possibile il percorso di 15 chilometri attraverso attività sul campo, con l’analisi cartografica e la sistemazione logistica di alcuni passaggi, e pratiche burocratiche per il transito all’interno del Parco dell’hangar, a riguardo del quale si tiene a ringraziare l’Agenzia del Demanio, sede di Catania per la solerzia e la sensibilità dimostrate verso l’attività”.

Del gruppo costituito soprattutto da augustanesi ma anche da catanesi hanno fatto parte anche l’assessore al Turismo Ombretta Tringali e il consigliere comunale Andrea Lombardo.