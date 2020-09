Augusta, dal Sud a Roma: si è concluso “Coraggio mezzogiorno”, tour di denuncia sociale di due augustani

Diventerà un video denuncia che verrà inviato anche alle istituzioni “Coraggio mezzogiorno”, il tour di circa mille chilometri percorso nei giorni scorsi da due ragazzi augustani, Maurizio Prisutto, massoterapista che da qualche anno vive a Patti, nel messinese, che era in sella alla sua bici e da Anna Ortisi, disabile con difficoltà di deambulazione che l’ha seguito con il suo mezzo speciale. Una denuncia sociale e una protesta pacifica con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle criticità e carenza tipiche del sud e sui suoi annosi problemi sociali e spingere ognuno a fare la propria parte per cambiare le cose.

Partiti da Patti, nel messinese in due settimane hanno effettuato 12 tappe passando per la Campania ed arrivando fino a Roma, accendendo i riflettori sull’inquinamento, sulla povertà, sulla mancanza di strutture, sulla presenza di barriere architettoniche che rendono la vita inaccessibile ai disabili, raccogliendo anche storie di mala sanità e potendo anche verificare come le mafie si intrufolano nel tessuto sociale.

Arrivati a Roma hanno potuto incontrare il disability manager del Comune di Roma, il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e il senatore Pino Pisani che si sono impegnati a portare avanti le loro istanze e hanno concluso il loro giro anche al Municipio di Augusta, dove hanno incontrato il sindaco Cettina Di Pietro. “I loro racconti fanno davvero pensare su quanto lavoro c’è da fare in questa parte dell’Italia”- ha commentato il primo cittadino