Augusta, dal lockdown all’ispirazione poetica, la neo poetessa Melinda Di Marco ottiene il suo primo riconoscimento

Ha cominciato per caso durante la pandemia che ha rinchiuso tutti in casa e ha scoperto una vera passione, diventata realtà e pure premiata. Cosi si è lanciata nel mondo, delicato e difficile, della poesia, che attraverso i versi esprime quello che le parole non riescono a far arrivare e ha ottenuto il suo primo riconoscimento ad un concorso letterario Melinda Di Marco, all’anagrafe Carmela Saraniti, spostata in Di Marco, che di professione fa la sarta ed è già nonna. Originaria di Centuripe, in provincia di Enna come Enzo, il marito ma da tanti anni ormai residente ad Augusta.

La sua poesia “Bambino di colore”, che racconta degli occhi che parlano di un bambino che chiedeva aiuto, è stata scelta tra le 50 di altrettanti autori selezionati in un’antologia ad hoc realizzata dalla casa editrice che in questo mese dovrebbe anche decidere i 20 vincitori del concorso.

“Fin da piccola ho avuto sempre la tendenza a fare tante cose diverse e da sola, senza che nessuno me le insegnasse – ha raccontato- mi alzavo presto la mattina per lavorare a maglia e per fare l’uncinetto. Faccio la sarta, ma non mi accontento solo di cucire, a me interessa creare, realizzare ma fino ad oggi non mi ero mai soffermata sulla poesia. Durante il periodo della pandemia da Covid, quando nessuno entrava a casa mia, un giorno ero sdraiata nel letto, ma ero inquieta. Mi sono alzata, ho preso carta a penna e ho comincio a scrivere”.

Il 18 aprile nasce così la prima poesia, all’ inizio neanche il marito dà peso a quei versi buttati giù all’improvviso, pensando che la moglie copiasse quanto letto in qualche libro di letteratura. Poi si è dovuto ricredere. Da allora Melinda Di Marco di componimenti in versi ne ha scritto 94 e l’ispirazione può arrivare all’ improvviso, in qualunque momento. Dalle piccole cose di tutti i giorni, a cui magari prima non si dava importanza come un tramonto, la luna o una semplice passeggiata al lungomare Rossini, o anche da avvenimenti personali e familiari come la morte, recente di un parente. O anche dall’incontro fortuito, per strada, di una mamma e il suo bambino che hanno solo bisogno di qualcuno che tenda loro una mano.

“Le mie non sono poesie astratte, io racconto in versi quello che sento e quello che vivo. Tramite la scrittura parla il mio cuore – ha aggiunto- Una l’ho dedicata ad Enzo, mio marito che ho conosciuto quando avevo appena 13 anni e con cui ho condiviso e già festeggiato i 50 anni vissuti insieme, con una grande festa familiare, anche con parenti che non si vedevano tra loro da anni che si sono ritrovati per l’occasione. Perchè in fondo puoi fare tante crociere o avere chissà quali regali, ma l’ unico vero grande regalo resta la famiglia”

Con la complicità della nipote, Miriana, che studia all’università, tre poesie sono arrivate sul tavolo della commissione del concorso letterario “La panchina dei versi”, organizzato dalla casa editrice romana Aletti che ha scelto il racconto, in versi, degli occhi di un bambino che chiede aiuto. E lo ha inserito nel volume antologico dell’edizione di quest’anno, che conterrà gli autori giudicati più rappresentativi e sarà arricchita anche dalle firme di Giuseppe Aletti, Hafez haidar poeta, accademico emerito, docente all’ università di Pavia, tra i più importanti traduttori dall’arabo in italiano del grande poeta Khalil Gibran, Giuseppe Aletti, editore, poeta, critico letterario, la sua raccolta “I Decaduti” è stata scelta dalla Casa della poesia del Marocco per essere tradotta e pubblicata in arabo e da Paola Ercole, poetessa, finalista in numerosi premi letterari.