Augusta da oggi in “zona arancione”, il sindaco Di Mare: “Non una punizione, ma un invito a vaccinarsi”

Scatta oggi – e fino al 14 settembre- la “zona arancione” che prevede alcune restrizioni, soprattutto per chi non è munito di green pass, ad Augusta dove è salito a tre il numero dei morti da covid. “La zona arancione non è una punizione per qualcuno, ma la dimostrazione che la vaccinazione è l’unico strumento che ci può portare fuori da questa situazione, perchè per chi ha il green pass non è cambiato quasi niente e ha maggior liberta rispetto agli altri– ha spiegato il sindaco Giuseppe Di Mare- e perchè se siamo tornati indietro è perché Augusta non ha raggiunto ancora il 70% dei vaccinati. Non è il puntare il dito contro nessuno, ma in un momento in cui è dimostrato che con il vaccino ci si ammala più difficilmente, se ci si ammala non si finisce in ospedale, se si finisce in ospedale difficilmente si finisce in terapia intensiva abbiamo uno strumento per uscirne questo ci deve servire da lezione a tutti quanti che dobbiamo vaccinarci”. Auspicando, dunque, che la zona arancione possa servire da spinta per la vaccinazione per chi ancora non l’avesse fatto, i centri vaccinali dell’ospedale Muscatello e del Polivalente resteranno aperti tutti il giorno.

Sull’impennata dei contagi di queste ultime settimane ad Augusta, dove mai finora prima si era arrivati al picco massimo delle scorse settimane di 308 positivi, il primo cittadino ha sostenuto che “sono cresciuti come sono cresciuti in Sicilia perché d’estate abbiamo abbassato tutti un po’ la guardia, in Sicilia sono venuti turisti in tutto il mondo ed è innegabile che c’è stato un abbassamento della guardia nelle nostre vite personali, sia nelle mura domestiche che nei luoghi pubblici, in tutti i luoghi, ma la zona arancione oggi non si dichiara sul numero dei positivi, ma su tre requisiti”.

Ovvero tasso di incidenza su base settimanale, vaccinazione e ricoverati. “Se questi tre dati non rispettano quanto stabilito dall’assessorato regionale, -ha affermato- si va in zona arancione. Ad Augusta il tasso di incidenza è cresciuto, anche se sta scendendo negli ultimi giorni, di conseguenza i ricoverati sono cresciuti, anzi ci sono stati tre morti in terapia intensiva, mentre la vaccinazione non ha raggiunto il settanta per cento. Se, dunque, il Comune avesse raggiunto questo 70% la zona arancione non sarebbe scattata, quindi oggi guardando i dati è una misura ineccepibile”.

Alle famiglie delle persone decedute in questi ultimi giorni in ospedale dopo aver contratto il virus – tre donne di cui due sulla settantina e un’altra di 56 anni- il sindaco ieri sera in diretta social ha dato, virtualmente, un abbraccio affettuoso, per poi analizzare gli ultimi dati che facevano registrare ieri 287 positivi: “sembrerebbe che la curva stia rallentando, anche se questo non significa niente proprio per la natura del virus, quindi non bisogna abbassare la guardia. L’emergenza sulla fascia d’età sotto i 25 anni pian piano sta rientrando (87 positivi ieri ndr), c’è però ancora quella fascia fino a 50 anni che ancora resiste nella vaccinazione, è lì la chiave di lettura– ha aggiunto Di Mare che in vista, infine, dell’inizio dell’anno scolastico sta lanciando una iniziativa per le scuole “per dare la possibilità anche ai nostri figli di fare il vaccino con il pediatra accanto e star quanto più possibile sereni”.

Per le altre fasce d’età ieri i positivi erano 38 tra i 26-35 anni, 75 tra i 36-50, 69 tra i 51-70 e 18 gli over 70.

Di Mare ha, infine, annunciato di aver sospeso gli ultimi spettacoli dell’estate augustana, rinviati a quando sarà possibile, e per non averlo fatto prima è già stato contestato: “ora c’è una norma che ci dice che gli spettacoli non si possono fare. Chi dice che il problema principale è stata l’estate augustana è in malafede, andate a vedere quello che succede negli altri comuni in tutta la Sicilia si continua a far spettacoli e ci sono stati eventi, com’è giusto che sia perchè la Sicilia è turismo. Noi siamo ora in zona arancione e non li faremo, ma – ha concluso- nella vicina Priolo da alcuni giorni è iniziata l’estate priolese”.