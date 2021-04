Augusta, da ieri è scomparso da casa un ventinovenne. Attivate le ricerche

Da ieri non si hanno più notizie di Luca Pistritto, un giovane di 29 anni che non ha fatto più ritorno a casa. L’ultima volta è stato avvistato nella zona del Motel Megara e dell’hangar ieri mattina. I familiari hanno denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri rilanciando la richiesta di aiuto anche su Facebook con un post della cugina, e già ieri sera è scattata la procedura di ricerca prevista per le persone scomparse e coordinata dalla Prefettura di Siracusa.

A cercarlo, soprattutto nella vasta zona tra Augusta e Villasmundo, se pure con difficoltà visto il maltempo di questa notte, sono Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Vigili del fuoco e il Gruppo comunale di Protezione civile.

Chi lo vedesse avvisi il 112