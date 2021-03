Augusta, da ieri è attivo il Sue, lo sportello unico dell’edilizia del Comune

È attivo da ieri il Sue, lo Sportello unico per l’edilizia del Comune che consentirà l’invio telematico di tutta la documentazione inerente l’attività edilizia direttamente dal portale accessibile dal sito del Comune. È stato presentato a palazzo San Biagio ai tecnici del territorio dall’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Carrabino, dal responsabile del settore Massimo Sulano e da Salvatore Finocchiaro, ingegnere informatico della società che ha implementato il portale e che ha illustrato tecnicamente il suo funzionamento.

“Il Sue è un altro tassello della varie iniziative che abbiamo portato avanti per risolvere le criticità del settore – ha detto Carrabino – per agevolare l’utenza e i tecnici e per offrire un migliore servizio alla città. Certamente abbiamo tanti problemi da affrontare e contiamo sull’aiuto dei vari professionisti”

“Il Sue è stato istituito con deliberazione di giunta lo scorso dicembre ed è un obbligo di legge che andava già fatto nel 2016 – ha ricordato Sulano – è fondamentale perché consente di gestire tutte le pratiche di edilizia, ricevere e gestire tutte la documentazione che fino a poco tempo fa si doveva presentare in più copie cartacee negli uffici pubblici e dà la possibilità a chi presenta la domanda di monitorare l’iter procedurale della sua domanda e per l’utente e più facile accedere. Il Sue offre un facile accesso agli elementi normativi e a tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle pratiche. Verrà aggiornato con le nuove leggi e le relative modifiche nel campo dell’edilizia”.

La gestione dello sportello sarà finanziato con i nuovi diritti di istruttoria o con i vecchi diritti di segreteria che sono stati trasformati in diritti di istruttoria e che “quindi non comporteranno nessun aggravio per le tasche dell’utenza. Inoltre il 7 gennaio scorso sono state approvate le linee guida per il calcolo della sanzioni ammnistrative pecuniarie in materia di abusi edilizi e le linee guida su modalità di versamento e di rateizzazione degli oneri concessori di urbanizzazione e post ricostruzione”- ha concluso