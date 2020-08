Augusta, da due giorni niente acqua a Monte Sant’Elena. Lo denuncia un vacanziere

Da due giorni manca l’acqua nella zona di Sant’Elena e un villeggiante oltre a lamentare il disservizio, che diventa più grave considerate le alte temperature di questi giorni, segnala anche di non riuscire a comunicare con gli uffici per segnalare il disservizio e ricorda che si profila anche l’interruzione di pubblico servizio. Ha inviato una lettera alla nostra redazione e al sindaco Cettina Di Pietro che pubblichiamo per intero.

“Sono in vacanza in zona Sant’Elena, Marina del Monte. – scrive Domenico B. – Sono due giorni che manca l’acqua; ieri appena appena arrivava, da stamane nulla. È una vergogna e un’interruzione di un servizio pubblico tanto essenziale quanto vitale. Ancor più in un periodo caldo come questo. Gli uffici preposti non rispondono né al telefono né alle mail. Spero che anche lei non si dia alla latitanza verso i cittadini. Come saprà, dato che tra l’altro lei è pure una donna di legge, in casi analoghi sono state presentate denunce, anche alla Corte contabile, che sono sfociate in condanne nei confronti dei responsabili del servizio”.

Il sindaco ha cosi risposto: “Mi spiace non abbia ricevuto riscontro alle sue segnalazioni. Usualmente – scrive Di Pietro – vanno fatte a polizia municipale o servizio idrico, settore lavori pubblici. ieri mattina mi è stata fatta una segnalazione zona via Epicarmo Corbino. La squadra lavori è intervenuta tempestivamente salvo verificare che il problema non era nella rete comunale ma nella linea dell’utente. Qualora almeno la Polizia municipale oggi non dovesse risponderle , la invito a fornirmi con maggiore dettaglio l’ubicazione della sua utenza di modo da effettuare le dovute verifiche.”