Augusta, “Da Capaci a via D’Amelio”: manifestazione e murales per non dimenticare i giudici Falcone e Borsellino

“Da Capaci a via D’Amelio”: 23 maggio-19 luglio 1992. A distanza di 30 anni da quelle due stragi di mafia in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, la moglie di Falcone Francesca Morvillo e gli uomini della scorta dei due magistrati (Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi e Eddie Walter Cosina) oggi il nome dei due eroi siciliani -la cui memoria è ancora viva più che mai nonostante il tempo scorra- è risuonata nella aula consiliare di palazzo San Biagio per la commemorazione voluta dall’amministrazione comunale in occasione della “Giornata della legalità”.

L’iniziativa si è svolta alla presenza di autorità civili e militari, degli assessori alla Cultura, alle Tradizioni e Promozione del territorio, Giuseppe Carrabino e alle Politiche all’Istruzione, Ombretta Tringali ma soprattutto di tanti giovani, che rappresentano il futuro e la speranza, e a cui si sono rivolti nei loro interventi il presidente del Consiglio comunale, Marco Stella e il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare che hanno ribadito l’importanza di fare memoria, nel nome di chi ha dato la vita per la nostra patria per capire da dove veniamo, purchè queste giornate diventino un “faro” nella nostra vita quotidiana.

Ha portato il suo saluto anche il sindaco di Solarino, Peppe Germano, Di Mare ha poi consegnata la Costituzione ai neo diciottenni dei tre istituti superiori augustani, il Megara il Ruiz e il Marconi che erano seduti sui banchi dei consiglieri comunali. La mattinata è stata impreziosita dall’ attrice Anna Passanisi che ha ricordato Borsellino attraverso le parole chi ha scritto del giudice, tra cui Pietro Grasso e il suo libro su “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, accompagnata dalla chitarra di Michele Guagliardo che ha anche cantato il brano “Pensa” di Fabrizio Moro.

A seguire la manifestazione si è spostata in corso Sicilia, su un muro di una palazzina di edilizia popolare ben visibile da chi transita lungo Corso Sicilia è stato inaugurato il “muro degli eroi”, una grande murales raffigurante i due giudici immortalati insieme in una delle immagini più note e rimasta storica. A realizzarlo l’artista Giusy Fazio, alla sua prima opera su grandi spazi, che ha scelto lo sfondo blu della notte “eterna” come sono eterni i due eroi, circondati dalle stelle del cielo, una per ogni vittima delle due stragi. Commovente il “silenzio” alla tromba eseguita del maestro Gaetano Galofaro.