Augusta, “Curiosità e aneddoti della fisica”: i soci Unitre a lezione da sei liceali

“Curiosità e aneddoti della fisica”. È stato questo il tema della lezione di fisica che si è svolta nei giorni scorsi nell’aula magna dell’istituto superiore Arangio Ruiz, alla presenza del direttivo e dei soci dell’Unitre, l’università delle tre età e degli studenti dei due istituti superiori. Relatrici i per l’occasione sei studentesse della 4^AS del liceo Megara a conclusione del progetto “Lezione all’Unitre”, inserito nel Piano triennale dell’ offerta formativa del liceo e coordinato dalla docente Anna Lucia Daniele.

Durante la serata, fedeli al principio “S’impara solo divertendosi”, come scrisse il premio Nobel per la Letteratura Anatole France, l’insegnante Daniele e le sue alunne Aurora Gennuso, Lucrezia Munafò, Serena Passaro, Ludovica Saraceno, Silvia Scatà e Chiara Serra hanno presentato curiosi aneddoti su Galileo Galilei, lo scienziato per eccellenza, e Archimede, il primo “detective” della storia; sfociando in parte nella psicologia, hanno stupito i presenti spiegando come il cervello umano percepisce i colori e come ha la capacità di mescolare le informazioni provenienti dai cinque sensi; per finire hanno spiegato il paradosso dei gemelli della relatività di Einstein. Il fil rouge che collega gli aneddoti è il piacere della scoperta, la sorpresa del perché accade un fenomeno, l’ammirazione per la genialità di alcuni scienziati.

L’attività rientra non solo nel programma di incontri culturali rivolti ai soci Unitre nell’anno accademico 2023/2024, ma anche nel calendario del progetto riservato agli studenti del triennio del liceo Megara e del secondo istituto superiore che vede la partecipazione di circa 200 ragazzi.