Augusta cuore del festival “Il federiciano”. Oggi al via i tre giorni dedicati alla poesia

Valorizzare il territorio di Augusta, città federiciana per eccellenza, attraverso la poesia e un festival culturale di tre giorni, dedicato a Federico II di Svevia, che richiama tanti poeti da tutta Italia e che vuole fare da ponte tra i poeti federiciani in origine e i poeti del nuovo millennio. E’ stato presentato ieri pomeriggio, nel salone di palazzo di città, il festival poetico “Il Federiciano”, giunto alla quindicesima edizione, ideato da Giuseppe Aletti e dalla sua casa editrice e patrocinato dall’amministrazione comunale che lo ha inserito nel cartellone degli eventi Augusta d’estate 2023. Presenti il sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato come questa tre giorni culturale ha contribuito a portare ad Augusta oltre 1500 persone, mentre al concorso hanno partecipato oltre 4800 poeti da tutta Italia.

“Avete riempito la nostra città, i nostri locali, le nostre strutture ricettive e questo è anche un motivo per noi che amministriamo di grande orgoglio. Questo dimostra che la cultura può far crescere, avere tutte le strutture ricettive piene significa anche dare un supporto all’economia” – ha detto il primo cittadino, mentre l ’assessore alla Cultura Pino Carrabino ha puntato l’attenzione sulla valorizzazione del territorio augustano dove verranno scoperte sei stele con le poesie vincitrici del concorso. “Abbiamo scelto un sito che è il raccordo della città medievale con la fortezza federiciana del castello di Federico II di Svevia. E ci sembrava un modo appropriato per iniziare quel recupero, quella valorizzazione della via federiciana, che anticamente era la via del cassaro, della confusione, del chiacchericcio. – ha spiegato- Collegava la chiesa Madre con il castello e lo faremo alla grande con le vostre poesie, con le vostre riflessioni, motivo per cui con il maestro Aletti si è pensato proprio di denominare questo angolo Largo dei poeti. Per questo esprimo gratitudine alla congregazione dei Naviganti e al governatore Francesco Russo che ha messo a disposizione proprio quello spazio per diventare questo contenitore della poesia”.

Oggi la via si chiama San Giuseppe e sarà arricchita dalle sei stele dedicate a Federico II: la prima ricorda il castello e le fortificazioni, la seconda è dedicata ad armi come elmi e corazze medievali, la terza a musica e canto, la quarta agli amori di Federico, la quinta alla cultura per concludersi con l’ultima stele che rappresenta l’incoronazione dell’imperatore Federico II di Svevia. “Sono temi che racchiudono in ogni stele diverse simbologie e tra questi anche l’augustale, la moneta d’oro coniata dall’imperatore che è un po’ l’inizio poi di tante monete che vengono poniate anche da altri comuni, Firenze verrà dopo”– ha concluso Carrabino.

“Questa è la prima edizione che viene portata nella città di Augusta per dare vita a un momento storico del concorso italiano che è attivo ormai dal 2009 e che porta alla nascita del nuovo paese della poesia, quindi per noi questo è un momento importantissimo –ha affermato Caterina Aletti- Quello che si cerca in qualche modo è di riportare il territorio e la conoscenza del territorio, di dare una dimora ai poeti collegata alla figura di Federico II e come ha detto Giuseppe Aletti è come se ci fosse il ritorno dei poeti alla corte del re perché, appunto, tutti a corte scrivevano versi. L’altro aspetto innovativo è appunto questo movimento poetico, è il primo grande movimento poetico collettivo che ha spostato poeti da diverse parti”.

Si inizia questa mattina, venerdì 25 agosto, con la gara poetica “Estemporanea di poesia”, aperta a tutti, in cui i partecipanti, dopo aver scelto una delle tre tracce tematiche pubblicate online sui social Facebook del festival scriveranno una poesia nell’arco della giornata, da leggere alle 18 nel salone di rappresentanza di palazzo di città davanti alla giuria che premierà i primi cinque classificati che avranno ottenuto il punteggio più alto.

Domani, sabato 26 agosto, sarà il giorno dell’ “invasione poetica” nel centro storico da parte di tutti i partecipanti che si raduneranno in piazza Duomo alle 17, per seguire in corteo l’inaugurazione delle stele poetiche in ceramica, che daranno il via alla nascita del “paese della poesia”. Il corteo si dividerà in tre grandi gruppi, che raggiungeranno, ciascuno, una propria piazza per partecipare al reading che si terrà in contemporanea in tre piazze, piazza Duomo, Castello e Mercato, con l’ “occupazione” pacifica del centro storico da parte dei poeti. Ed è questa una rivoluzionaria novità rispetto alle precedenti edizioni, che darà luogo ad un raduno poetico di dimensioni imponenti.

Prima di iniziare il reading poetico, alle 17, in Piazza Duomo ci sarà anche Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore e presidente della fondazione Quasimodo e i rappresentanti di Casa Quasimodo. L’ultimo giorno, domenica 27 agosto, è la volta della seconda estemporanea di poesia che si svolgerà sempre a palazzo di città, nel salone di rappresentanza, a partire dalle 17.

Ogni stele avrà un design che riprodurrà altrettanti momenti storici di Federico II o dei poeti federiciani, come il giullare di corte Cielo D’Alcamo e personalizzato dal ceramista Orazio Costanzo, che ritorna ad Augusta dove ha vissuto fino a 20 anni e presente alla conferenza stampa insieme a Mariangela Tedesco, attrice augustana e testimonial che reciterà i versi dei poeti e a Salvatore Seguenzia poeta augustano che ha avuto l’idea di portare il festival nella citta di Federico II, trait d’union tra amministrazione e casa editrice nell’organizzare l’evento poetico.