Augusta, crollo muro Torre Avalos, Legambiente: “non è solo colpa di Apollo, degrado denunciato da anni”

“Si dice che il crollo di un tratto delle mura di cinta che ha interessato Torre Avalos è avvenuto perché la costruzione non ha resistito al ciclone Apollo. Non vogliamo fare ironia su un evento che colpisce la città e ferisce ancor più gravemente uno dei suoi monumenti simbolo ma dobbiamo pur dire che Apollo non è il solo colpevole e che anzi Amelia (indifferenza, trascuratezza, negligenza) è la prima responsabile della catastrofe, per di più ripetutamente annunciata”. A dirlo sono Valentina Pugliares ed Enzo Parisi, di Legambiente Augusta che ricordano che sin dalla metà degli anni ‘90 l’associazione ambientalista ha condotto varie iniziative per richiamare l’attenzione sullo stato di degrado in cui versavano e versano i beni storici, archeologici e monumentali di Augusta.

E se in alcuni casi, grazie a fortunate circostanze e alla lungimiranza e disponibilità di amministratori locali e regionali, si è riusciti a effettuare interventi di consolidamento e di parziale o totale recupero delle strutture come alla Porta spagnola, all’ hangar per dirigibili, al forte Vittoria e al castello di Brucoli “nulla o quasi nulla si è fatto invece per gli altri beni monumentali che rimangono in costante stato di dissesto e a rischio crollo a causa della sordità, del torpore e dell’immobilismo di coloro che dovrebbero tutelarli e conservarli”– dicono.

Tra questi c’è, appunto, Torre Avalos per il quale Legambiente è più volte intervenuta con iniziative, dossier e prese di posizione pubbliche per segnalare le condizioni di degrado, di precarietà e di rischio crollo in cui versa la struttura. “Nel 2005 la campagna Salvalarte – ricordano i due – si occupò del monumento e già allora denunciavamo lo stato di avanzato degrado e di abbandono, con il preoccupante aggrottamento sul lato ovest della torre, e chiedevamo interventi di restauro e di manutenzione anche al fine di renderlo fruibile. Proponevamo di inserirlo in un’azione di fruibilità controllata, gestita in collaborazione con la Marina militare, destinandolo a centro di Educazione ambientale e Museo del mare. Nel corso degli anni siamo tornati a chiedere misure e interventi di consolidamento e restauro per salvarlo dal crollo. Purtroppo senza risultato perché finora ha vinto l’ignavia”.

Oggi, dunque, davanti all’ennesimo disastro, “a nessuno è consentito nascondersi dietro Apollo. Non ci sono alibi per l’incuria: chi ha in custodia i nostri beni si adoperi, com’è suo dovere, a riparare i danni, a provvedere al restauro e a restituire la Torre Avalos alla fruizione della collettività”- concludono chiedendo alla magistratura siracusana di accertare di chi sono le responsabilità dell’ “increscioso e irrefrenato” deterioramento dei beni della città.