Augusta, crollo del Palajonio, interrogazione urgente dell’opposizione

Un’interrogazione urgente con risposta scritta e orale in Consiglio comunale al sindaco, al presidente del Consiglio, agli assessori ai Lavori pubblici e allo Sport, al segretario generale e, per conoscenza, al prefetto di Siracusa è stata presentata oggi, a poca distanza dal crollo del tensostatico del Palajonio, avvenuto questa mattina all’interno del cantiere mentre erano in corso i lavori di ampliamento e completamento.

A sottoscriverla cinque consiglieri di minoranza Giancarlo Tiberio, Milena Contento, Uccio Blanco, Roberta Suppo e Francesco La Ferla che chiedono, in primis, al sindaco di riferire in aula sulle cause e le eventuali responsabilità che hanno determinato il crollo, se vi siano inadempimenti strutturali tale da prevedere eventuali sanzioni e/o recessioni del contratto d’appalto, se tale vicenda comporterà un aumento dei costi per la realizzazione dell’ opera e l’eventuale nuovo cronoprogramma dei lavori e, di conseguenza, la nuova data prevista per la fine dei lavori.