Augusta, crolla il Palajonio: scompare la struttura tensostatica

Questa mattina, durante i lavori di riqualificazione in corso al Palajonio, in via Buozzi alla Borgata ad Augusta, l’arcata in legno della copertura è crollata improvvisamente. Fortunatamente non si sono registrati feriti al momento del crollo, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’avanzamento dei lavori di ampliamento e completamento del Palajonio. I lavori erano ripresi a gennaio, dopo un lungo periodo di fermo, causato principalmente da complicazioni logistiche e finanziarie.

Gli interventi di riqualificazione erano iniziati nel novembre del 2022, ma a febbraio dell’anno successivo si era reso necessario sospendere le attività a causa di varie difficoltà, tra cui l’aumento dei costi dei materiali. Questo improvviso contrattempo aveva portato alla formulazione di una variante al progetto iniziale, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza strutturale e un migliore utilizzo dello spazio.

Dopo 10 lunghi mesi di chiusura, finalmente i cancelli del Palajonio erano stati riaperti, dando nuovamente accesso agli operai coinvolti nei lavori di rinnovamento. Nei giorni precedenti, gli addetti avevano lavorato supportati anche da una robusta gru parcheggiata nelle vicinanze per agevolare il trasporto e la posa dei materiali necessari.

Il Palajonio era caratterizzato dalla presenza del tendone di plastica che fungeva da temporanea copertura e dallo scheletro della vecchia struttura, destinata a essere completamente rinnovata. Il progetto prevede la realizzazione di un moderno palazzetto dello sport in ferro e legno, dotato di una foresteria e di nuovi impianti idraulici, fognari ed elettrici.

Le autorità sono già al lavoro per accertare le cause del crollo dell’arcata in legno e per garantire che gli standard di sicurezza siano adeguatamente rispettati durante l’avanzamento dei lavori. Si prevedono quindi ulteriori indagini e valutazioni tecniche per assicurare che situazioni simili non si ripetano e che il Palajonio possa presto tornare a essere un punto di riferimento per l’attività sportiva e socio-culturale della comunità locale.