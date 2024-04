Augusta, criticità della mensa scolastica e tappo nella frittata: botta e risposta in Consiglio comunale. Società multata per 100 euro

Pasti poco abbondanti, arrivati in ritardo e in un caso anche un tappo di plastica all’interno. È approdata nei giorni scorsi, al Consiglio comunale, l’interrogazione sul servizio di mensa scolastica, appaltata dal Comune ad una società esterna per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 al costo di 720 mila euro, presentata a novembre del consigliere comunale del Pd Giancarlo Tiberio “a seguito delle gravi e ripetute inosservanze segnalate dai genitori e dai docenti culminate con il grave accadimento di aver trovato nel pasto di un alunno un tappo in plastica amalgamato e cucinato in una frittata”– ha detto in aula il consigliere che aveva formulato all’amministrazione 26 domande contestando di aver fatto un bando con determinate caratteristiche e “poi dopo essere affidato sono state cambiate le regole. Infatti, per citarne solo due casi, viene data autorizzazione alla ditta vincitrice di poter subappaltare il punto cottura ad una distanza superiore ai 20 km dalle scuole contraddicendo il capitolato di appalto che si traduce in un oggettivo abbassamento della qualità del cibo che arriva con un lasso di tempo non consono nelle mense scolastiche, e aver cambiato il modo di somministrazione del cibo ai nostri alunni”– ha dichiarato sottolineando anche che da un sopralluogo dei Nas sono emerse “condizioni non a norma in alcune delle mense dentro le scuole, onere che deve garantire l’amministrazione. Inoltre l’Asp ha accertato presso il punto cottura condizioni di pulizia inadeguate e addirittura il cuoco con l’attestato di formazione scaduto”.

A rispondere alle 26 domande dell’esponente dell’opposizione nell’interrogazione è stata con una risposta scritta la responsabile dell’ufficio comunale della Pubblica istruzione che ha sottolineato, tra gli altri, come i controlli della qualità e quantità degli alimenti sono di competenza dell’ Asp, quelli sui requisiti del personale competono all’Ispettorato del lavoro e il subappalto richiesto dalla ditta aggiudicataria ad un’altra di contrada Spalla “è stato autorizzato in via temporanea a condizione che entro 5 giorni venissero fornire tutte le autorizzazioni necessarie e la società subentrante fosse qualificata nella relativa”. Documentazione che poi è arrivata, inoltre nel verbale redatto dall’Asp il 20 novembre 2023 di sopralluogo dei locali del centro cottura “non sono state riscontrate criticità”.

Sulla vicenda del tappo l’assessore alla Pubblica istruzione Biagio Tribulato ha detto che ci si è accorti subito dell’oggetto presente nella frittata di un alunno, che non aveva neanche cominciato a mangiare e per questo l’ufficio ha redatto una relazione con foto trasmessa sia all’Asp di Siracusa alla Procura e intanto ha multato la ditta con 100 euro, cosi come prevede il capitolato, mentre un’altra penale di 100 euro è stata elevata per i pasto in ritardo.

Sui disservizi per la quantità del pasto l’ amministrazione ha fatto richiesta all’ Asp di competenza, perché la ditta è una mera esecutrice ed “ad oggi non abbiamo delle risultanze di grandi criticità”, sul profilo qualitativo “la garanzia deriva dal fatto che la ditta più volte ha dei verbali allegati con sopralluoghi fatti dal servizio di igiene della nostra Asp, quindi più di affidarci a loro anche con l’ispezione dei Nas che hanno ricevuto anche un ispezione di Nas che ci conforta maggiormente”. –ha aggiunto Tribulato sottolineando che nei 5 mesi trascorsi rispetto all’interrogazione il comune ha istituito una commissione di vigilanza come era stato richiesto da molti genitori, rappresentato ampiamente da una parte genitoriale e da una parte dei docenti e che si è riunita per la prima volta a dicembre del 2023.