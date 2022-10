Augusta, crisi della zona industriale, Unionports: “istituire un tavolo permanente con tutti i soggetti competenti”

Convocare in un tavolo istituzionale e tecnico tutti i soggetti competenti – alcuni già riuniti in un gruppo di lavoro costituito dalla amministrazione comunale di Augusta – per affrontare le conseguenze delle questioni aperte come Lukoil, Ias, Priolo servizi, e la crisi che “rischia di far chiudere una delle più grandi esperienze industriali del mondo, e mettere in ginocchio l’economia locale e siciliana”. A chiederlo è Davide Fazio, presidente di Unionports secondo cui è necessario alzare l’asticella dell’allarme sul rischio di chiusura della zona industriale che è stato sottolineato finora “con debolezza. Non basta uno sporadico intervento sulla stampa da parte di pochi politici, non basta un ordine del giorno di un solo consiglio comunale, quando è in gioco tutto, anche i soldi per andare a fare la spesa essenziale” – sottolinea l’imprenditore portuale che auspica la stessa atmosfera del 28 dicembre del 1960 quando circa venti mila augustani, praticamente tutta la città, scesero in piazza per salvare il porto di Augusta da un provvedimento burocratico che avrebbe tolto alla città e al porto gran parte dello sviluppo conquistato dal 1949 in poi.

O quella della fine degli anni settanta quando ci fu grande solidarietà attorno al caso Liquichimica quando lo stabilimento fu destinato alla chiusura, evitata dall’intervento dello stato e dell’Eni dopo che parlamentari di destra e di sinistra dormirono in fabbrica assieme ai lavoratori.

“Il 5 dicembre è vicino, meno di due mesi per portare in salvo la raffineria Lukoil di Priolo della Lukoil e, di conseguenza, il 20% della raffinazione italiana. – prosegue Fazio- Per altro le operazioni di spegnimento degli impianti dovrebbero cominciare molto prima. Dal 5 dicembre l’azienda di origini russe (meditate gente su internazionalizzazioni, delocalizzazioni, privatizzazioni) non potrà importare petrolio russo. E da tempo non ha accesso al credito con le conseguenze che sappiamo”.

Su questo tema e sui casi giudiziari Ias e Priolo servizi sono interventi personalità come il presidente della Regione Renato Schifani, ma il governo ancora non c’è, “non si sa con chi parlare ed il tempo scorre”. Da qui la necessità di avviare una iniziativa unitaria: “chiediamo alla politica, alle istituzioni, ai sindacati, di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di iniziativa. Per trovare vie di soluzione, proporre rimedi dove sono necessari, investimenti tramite risorse nazionali ed europee – sottolinea il presidente di Unionports -. Un gruppo di lavoro da cui i nuovi eletti al parlamento nazionale e all’Assemblea regionale non possono mancare, per essere promotori ma anche veicolo di quanto necessita presso le rispettive istituzioni legislative. Gruppo di lavoro di cui dovrebbero far parte esponenti dei ministeri competenti che deve chiedere subito al governo di creare le condizioni per prospettive, anche per quanto riguarda il caso Ias, che possano consentire alla magistratura di dare tempi necessari a soluzioni tecniche per evitare il blocco dell’intero sistema industriale. Unionports annuncia fin da adesso che farà vigilanza e stimolo su queste iniziative”.