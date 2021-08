Augusta, crescita dei positivi. Confcommercio: “troppi assembramenti senza mascherine, necessari più controlli e responsabilità”

Maggiori controlli da parte delle Autorità competenti sul rispetto delle regole per evitare il contagio da covid 19 e una maggiore responsabilità da parte dei cittadini. Lo chiede Confcommercio Augusta che con la sua presidente Elvira Cappelleri, alla luce dell’ulteriore quotidiano incremento di casi positivi ad Augusta, 256 oggi, che impongono, più che mai, la necessità di adottare giusti comportamenti soprattutto quando si è fuori e a contatto con gli altri, che sembrano invece essere stati dimenticati.

“Non possiamo più tollerare la mancanza di rispetto delle regole, che da circa due anni devono essere rispettate : distanziamenti e mascherine – dice – Eppure basta fare una passeggiata sul lungomare la sera e vedere tantissimi adolescenti riuniti, senza alcun distanziamento e senza mascherine. Per non parlare del sovraffollamento davanti ai laboratori di analisi. Ci arrivano segnalazioni di persone che, stanche di aspettare al sole o stremati dal caldo, nell’attesa del risultato del tampone vanno a fare colazione nei bar. Non possiamo più chiudere gli occhi . Ci ritroviamo punto e a capo, sull’orlo di una zona rossa per la quale soffriranno le solite categorie del settore moda (il più penalizzato) nonché tutte le altre attività commerciali . Chiediamo perciò maggiori controlli da parte delle Autorità competenti e una maggiore responsabilità ai cittadini tutti”.