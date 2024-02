Augusta, “Crescendo sicuri”: corso per imparare manovre salvavita dei bambini al Principe di Napoli

Pone l’accento sulla formazione del personale scolastico e sulle manovre salvavita di disostruzione delle vie aeree nei bambini e la prevenzione di incidenti in età pediatrica “Crescendo sicuri”, l’evento informativo e formativo promosso da Assoformatori in collaborazione con il primo comprensivo Principe di Napoli, diretto da Agata Sortino, in programma domani pomeriggio al plesso “Cappuccini”.

Si stima che ogni anno in Italia più di 50 bambini, uno a settimana, perdono la vita per soffocamento causato dall’ostruzione delle vie aeree. Muoiono perché chi gli è accanto in quel momento non sa come intervenire. Diviene “vitale” quindi conoscere le procedure atte ad effettuare la disostruzione delle vie aeree nei bambini. L’intervento tempestivo e corretto per liberare le vie aeree dal cibo o da corpi estranei, da parte di genitori, docenti o anche semplici cittadini può risultare determinante nel salvare la vita.

Il corso gratuito sarà l’occasione per conoscere tutti quei comportamenti per prevenire gli incidenti in età pediatrica ed avviare gli interventi di primo soccorso che possano far recuperare le funzioni compromesse. Il corso si svolgerà dalle 16 alle 19, prevede l’obbligo di prenotazione e sarà diretto dal coordinatore infermieristico Ciro Irullo. Un’ occasione per guidare la crescita dei più piccoli in modo sicuro e responsabile.