Augusta, cresce il numero dei guariti dal Covid 19: tampone negativo per altri 4

Altri 4 augustani sono guariti dal Covid 19. Lo ha detto oggi il sindaco Cettina Di Pietro nel suo video su Facebook sottolineando come siano sei in tutto, al momento, i guariti dal coronavirus. Rimangono 6 le persone ancora positive, di cui 3 ricoverati in ospedale, uno al reparto Covid del “Muscatello”, un altro all’ “Umberto I” di Siracusa e il terzo al “San Marco” di Catania. Gli altri 3 si trovano, invece, a casa in isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria.

“Per tutti è stato eseguito un nuovo tampone nei giorni scorsi, confidiamo che finalmente anche queste persone si avviino alla guarigione” – ha aggiunto il primo cittadino.

Sul fronte della distribuzione delle mascherine donate dalla Protezione civile regionale sono circa 16 mila i nucleo familiari che riceveranno una mascherina a testa per componente. Occorrerà imbustare le mascherine ringraziamo il direttore delle Poste che ci ha garantito la spedizione. “Saranno spedite non appena arriverà il materiale che abbiamo già ordinato e ringraziamo la Misericordia che fa parte del Coc che si è resa disponile a collaboraci per imbustare le mascherine”.