Augusta, Covid: tre classi di primaria della Principe di Napoli in quarantena

Sono in calo i positivi al Covid 19 ad Augusta con 67 casi registrati a ieri. Tra questi ci sono alcuni bambini, sei sarebbero in una sola classe, che frequentato tre classi diverse di scuola primaria del plesso “Paradiso” del primo istituto comprensivo Principe di Napoli di Terravecchia. Il tampone positivo per i piccoli, che fanno anche il tempo pieno, ha fatto scattare il protocollo sanitario da parte dell’Asp di Siracusa che ha così disposto la quarantena, già da qualche giorno, per le tre classi.

Sarebbero positivi anche alcuni genitori degli alunni e personale della scuola.

“Sono state prese tutte le precauzioni del caso, capisco che la situazione è delicata ma sono molto vicina alle famiglie”– ha commentato la dirigente scolastica Agata Sortino.

Intanto dalla scorsa settimana è ripesa la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche donate nei mesi scorsi dalla Protezione civile al Comune. Si possono ritirare in base alla propria residenza presentandosi con carta d’identità: al Comune di piazza Duomo da lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 20 per i residenti del centro storico, alla sede della Misericordia di via Gramsci, da lunedì a sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30 per il quartiere della Borgata. Chi vive a Monte Tauro può fare riferimento alla sede del club Elettra che si trova nei containers della Protezione Civile del plesso “La Face” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino da lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30, infine i residenti “Brucoli – Agnone – Castelluccio” sede della Protezione civile da lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30.