Augusta, covid, tornano a crescere i positivi. Superati, di nuovo, i 500 contagi

Tornano a crescere i contagi ad Augusta e superano, di nuovo, i 500 casi. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito ieri sera dal Comune sono, infatti, 519 i positivi registrati al 5 aprile, più 69 casi rispetto all’ulto dato reso noto del 29 marzo.. Il numero più consistente di 148 contagi, pari al 28,51%, è sempre quello che si registra tra i giovani e giovanissimi sotto i 25 anni, 127 invece hanno tra i 51 e i 70 anni e 123 tra i 50 e i 70. 70 sono gli over 80 ad aver contratto il virus, 48 nella fascia d’età tra 26 e 35 anni.

Nessun ricoverato risultata in terapia intensiva sei sono, invece, i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere in terapia ordinaria.

Per quanto riguarda la vaccinazione hanno ricevuto la terza dose poco più della metà della popolazione, ovvero il 55,9%, rimane sempre basso il dato legato ai più piccoli tra i 5 e gli 11 anni che ha raggiunto come prima dose il 29,1% dei bambini e come seconda il 24,4%.