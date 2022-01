Augusta, covid: superato il tetto dei 400 contagiati. Anche oggi lunghe file all’hub vaccinale

Cresce ancora inesorabilmente la curva del contagio ad Augusta e fa registrare oggi lo sfondamento del tetto dei 400 casi. Un dato assolutamente da record, mai registrato prima ad Augusta neanche nei tempi di maggiore diffusione della pandemia, dovuta probabilmente alla maggiore e più veloce trasmissibilità della variante “Omicron” del covid ma anche agli effetti della feste natalizie e che potrebbe portare anche il Comune a tornare in zona “arancione”.

Secondo il dato fornito dall’Ente oggi pomeriggio sono, dunque, 428 i positivi, ben 45 in più rispetto a due giorni. Il “primato” del picco, 170 contagiati (+4), è tra gli under 25, 103 positivi (+18) hanno tra 36 e 50 anni, 71 (+9) tra 51 e 70, 51 (+4 ) sono i contagiati nella fascia d’età tra 26 e 35, 33 (+10) gli over 70.

Crescono anche i pazienti ricoverati in ospedale in terapia ordinaria che sono 11, l’unico dato positivo rimane sempre quello di nessun ricoverato in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la vaccinazione, hanno ricevuto la prima dose l’ 82,79% degli augustani, la seconda il 78,52%. Ed è anche boom di vaccinazioni in questi ultimi giorni, soprattutto per la terza dose di cui non vien forni dall’Asp il dato, e all’hub vaccinale che da ieri é trasferito a Punta Izzo, anche oggi si registrano lunghissime file di automobili anche solo per entrare dentro l’area dove si trova il centro allestito in collaborazione con la Marina militare.