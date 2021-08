Augusta, covid. Superati i 300 contagi, mai così tanti prima d’ora. Due i ricoverati in Terapia intensiva

“Sfonda” il tetto dei 300 positivi il covid ad Augusta che da qualche settimana ormai è inarrestabile, come mai prima d’ora e neanche nei momenti più “bui” della pandemia. E spuntano anche i primi due ricoveri in terapia intensiva e aumentano quelli in ospedale, in terapia ordinaria, che sono adesso 12. Se qualcuno non se ne fosse accorto, appare sempre più preoccupante il contagio ad Augusta dove secondo l’ultimo report pubblicato oggi dal Comune il numero dei positivi al 30 agosto è di 308 persone, di cui 14 in ospedale.

A crescere in questi ultimi 4 giorni sono soprattutto i contagi tra gli over 70, tra l’ altro la fascia più a rischio, che dagli 8 del 26 agosto sono raddoppiati a 16 oggi, in aumento i positivi tra i 26-35 anni che sono 42 e quelli tra 36 e i 51 anni cresciuti a 74. Diminuiscono, invece, se pur lievemente, gli under 25 che si fermano a 110.

E tutto questo avviene mentre Augusta sul fronte dei vaccini, nonostante tutti gli sforzi messi in campo fino ad oggi dall’Asp, è solo al 282esimo posto su 390 comuni siciliani come somministrazione della prima dose, nella classifica sull’andamento della campagna vaccinale anti-Covid pubblicata dalla Regione. E nella provincia di Siracusa, l’ultima per immunizzati in Sicilia, il Comune megarese si ferma a metà classifica, all’undicesimo posto con il 63,34% di vaccinati con prima dose e il 56,34% di immunizzati.

Già la presidente di Confcommercio Augusta di fronte all’aumento dei positivi aveva invitato ad una maggiore responsabilità di tutti e a più controlli da parte delle forze dell’ordine, visti gli assembramenti al lungomare Rossini – Granatello, ma anche davanti ai laboratori di analisi, nei giorni scorsi a puntare il dito contro una gestione “tranquilla” da parte del sindaco era stato anche il Movimento 5 stelle che visto il “dilagare dei contagi” teme “ripercussioni gravi dal punto di vista sanitario in primis, ma, non secondariamente, sul tessuto commerciale e imprenditoriale con l’aggravarsi delle misure di prevenzione. A pochi giorni dall’inizio della scuola – si legge su Facebook – temiamo con questo gran numero di contagiati nel nostro territorio che le classi dei nostri bambini e ragazzi si possono trasformare in cluster per ulteriori contagi, specialmente per gli inevitabili assembramenti fuori dagli edifici scolastici e nei mezzi di trasporto. Il sindaco si mostra in video con atteggiamento molto rilassato, che sembra una beffa per chi continua a consigliargli prudenza. E così mentre il sindaco di Carlentini, con un quarto di contagiati rispetto ai nostri, decide di sospendere gli spettacoli pubblici, da noi si continua imperterriti nelle manifestazioni”.