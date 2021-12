Augusta, covid, stazionari i positivi. Al via da venerdì la vaccinazione per i bambini da 5 a 11 anni

Sono stazionari i positivi ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri sera del Comune, sono sempre 55 le persone che hanno contratto il virus, il maggior numero in totale, 30, si registrano nelle fasce d’età 36- 50 anni e 51-70. Scendono a 14 i casi tra gli under 25, sei i positivi tra i 26 e i 35 anni, 5 gli over 70. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva e solo un augustano è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere ma in terapia ordinaria.

Per quanto riguarda la vaccinazione la percentuale di chi ha avuto iniettata la prima dose cresce all’81, 62% aumentano di poco anche gli immunizzati con l’80,86 %. E da venerdì mattina anche ad Augusta sarà possibile vaccinarsi al centro dell’ospedale Muscatello per i bambini dai 5 agli 11 anni, così come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia. La fascia oraria dedicata è quella dalle 15 alle 18 di venerdì 17 dicembre, mentre sabato 18 sarà possibile dalle 9-13 e dalle 15–18.

Già da alcuni giorni è possibile prenotare la prima dose collegandosi alla piattaforma governativa (www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it) predisposta da Poste italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it, da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione.

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore. Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12. Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane dalla prima.