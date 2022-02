Augusta, covid: sempre in calo i positivi, ma superano ancora i 500 contagi

Scendono ancora i positivi al covid che, secondo l’ultimo aggiornamento fornito oggi dal Comune, sono 559: 68 casi in meno rispetto ai 627 di venerdì scorso anche se il dato di oggi risente del fine settimana quando si effettuano meno tamponi.

Il maggior numero di contagi (215) rimane sempre tra i più giovani e giovanissimi sotto i 25 anni che diminuiscono di 44 casi, 138 (-6) rientrano nella fascia d’età 36- 50, 103 (-8) hanno tra i 51 e 70 anni, sono 64 (-7) gli augustani tra i 26 e i 35 ad aver contratto il virus, 39 (-5) sono gli over 70.

Nessun ricoverato risulta in terapia intensiva, sono invece 10, in aumento di due casi, i malati che hanno bisogno di cure ospedaliere in terapia ordinaria.

Sul fronte della vaccinazione ha ricevuto la prima dose l’ 83,3% degli augustani, la seconda 81,4%, supera di poco il 50% con il 51,2% i positivi vaccinati con il booster. Per quanto riguarda i bambini dai 5 agli 11 anni ad aver ricevuto la prima dose è stato il 28,2%, la seconda il 20,8%.