Covid ad Augusta, scendono ancora gli attuali positivi. Vaccinati il 23,9% dei bambini dai 5 agli 11 anni

Scende sotto i 1000 casi la curva del contagio che secondo l’ultimo aggiornamento del Comune di ieri sera si fermava a 953 positivi. Un rallentamento che ancora una volta si registra in tutte le fasce d’età, a partire da quella degli under 25 dove sono 279 i positivi (8 in meno rispetto al dato di mercoledì) seguita dai 241 tra 51 ai 70 anni (-17) . Sono 212 (-15) i contagiati dal covid che hanno tra i 36 e i 50 anni, 139 (-5) i casi tra i 26-35enni e infine 82 gli over 70 (-9 casi).

Riduzione anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri con un solo malato in terapia intensiva (l’altro ieri erano due) e sono 12 (-1) in terapia ordinaria. Sulla vaccinazione è stato fornito anche il dato relativo anche alla terza dose che si ferma al 42,7% degli augustani che hanno ricevuto il booster, mentre per la prima dose la percentuale è del 81,8% per la seconda del 76,9%. A ricevere il maggiori numero di dosi- fino alla terza- sono gli over 60 con il 62,2%, seguita dalla 32,8% della fascia d’età 12-59, sempre come booster.

Dei bambini dai 5 agli 11 anni, che possono ricevere il vaccino dal 16 dicembre scorso, si è vaccinato il 23,9% come prima dose e il 2 % come seconda.