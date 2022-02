Augusta, covid: scendono ancora i positivi. Nuovi orari per il centro vaccinale

Scendono ancora i positivi ad Augusta che secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato ieri sera dal Comune sono 502, 57 in meno rispetto al dato di lunedì scorso quando i contagiati erano 559. I più numerosi sono sempre i più giovani sotto i 25 anni che sono 181 (-34), 133 (-5) hanno un’età tra i 36 e i 50 anni, 95 (-8) tra 51 e 70, 52 (-12) gli augustani che rientrano nella fascia d’età 26-35 anni ad aver contratto il virus. L’unico aumento, anche se lieve, di due casi in più si registra tra gli over 70.

Nessun positivo risulta ricoverato in terapia intensiva, stazionari i 10 malati che hanno bisogno di cure ospedaliere, ma in terapia ordinaria.

Il Comune ha, inoltre, fornito i nuovi orari di apertura del centro vaccinale di Punta Izzo. A partire da martedì primo marzo si potrà quindi fare il vaccino solo di mattina da lunedì al sabato, dalle 8, 30 alle 13, 30 e il pomeriggio ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica per i bambini dai 5 agli 11 anni sarà disponibile ogni giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 8,30 alle 13,30.