Augusta, covid, scende ancora la curva dei positivi

Ancora in discesa la curva dei contagi da covid 19 ad Augusta. Secondo i dati dell’ultimo bollettino regionale pubblicato ieri e relativo alla settimana che va dall’ 1 al 7 agosto, i positivi ufficiali accertati dall’Asp in quei sette giorni erano 130: -37% rispetto alla settimana precedente quando erano 26 3e con il tasso di incidenza per 100 mila abitanti sceso a 374,85 casi.

Del distretto di Augusta fa parte anche il Comune di Melilli, dove i positivi in quella settimana di riferimento erano 38, con -32% rispetto alla settimana precedente.

Anche per questa settimana nessuna variazione per quanto riguarda le vaccinazioni, ferme all’85,13% per i vaccinati con almeno una prima dose e all’ 81,54% per chi ha completato il ciclo primario.