Augusta, covid, risalgono i contagi. Un ricovero in Terapia intensiva

Balzo in avanti dei contagi da covid ad Augusta. Sono, infatti, aumentati ad 83 i positivi a ieri 2 novembre, secondo l’ultimo aggiornamento covid-19 del Comune, con una crescita di ben 23 casi rispetto all’ultimo aggiornamento del 27 ottobre e un ricovero in terapia intensiva. Aumentano gli under 25 che da 13 crescono diventano 21 e gli over 70 che, dopo il balzo di 14 casi in 5 giorni, sono aumentato di 6 unità, ma aumentano.

Il picco si registra nella fascia d’età 51-70 con 17 casi, 10 in più rispetto ai 7 del 27 ottobre, 21 sono i positivi sotto i 25 anni con un balzo di più sette contagiati il numero maggiore di positivi, 9 (+5) le persone tra 26-35 anni e 16 (+4) tra 35-50 ad aver contratto il virus. Crescono di 6 unità anche gli over 70 che già la settimana scorsa avevano fatto registrare il picco massimo di aumento di contagio e ieri erano 20. Spunta anche un augustano ricoverato in terapia intensiva e due in terapia ordinaria.

Sul fronte dei vaccini la crescita prosegue se pur molto lentamente con una prima che si attesta sul 78,66% e la seconda al 74,07%.