Augusta, covid: positivi in lieve aumento

Sono in lieve crescita i casi di positivi al covid ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento di oggi del Comune sono 55 i positivi, di cui il numero maggiore (29%) si riscontra tra ragazzi sotto i 25 anni con 16 casi, in lieve aumento rispetto all’ultimo dato fornito che risale del 30 novembre scorso. Crescono anche i contagiati nella fascia d’età tra 36 e 50 con 15 casi, diminuiscono, invece i positivi tra gli over 70 che sono 8 e tra coloro che hanno tra 51 e 70 anni con 13 positivi.

Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva mentre sono 3 gli augustani che hanno necessità di essere ricoverati in ospedale per le cure della terapia ordinaria.

Per quanto riguarda la vaccinazione la percentuale di chi ha avuto iniettata la prima dose aumenta di poco con l’80,85 % cosi come degli immunizzati pari al 77,04%. Da quando, inoltre, è stato chiuso il centro vaccinale allestito nella palestra del Polivalente e i vaccini si effettuano solo all’ospedale “Muscatello” anche senza prenotazione, si registrano più file e tempi più lunghi al centro vaccinale. Qui il vaccino somministrato, al momento, come prime e terze dosi è il Moderna, il Pfizer viene usato solo per il richiamo di chi lo ha già avuto come prima dose.

Ci si può vaccinare, inoltre anche in alcune farmacie di Augusta e fino a ieri le prenotazioni per almeno una di queste erano arrivate a fine dicembre.