Augusta, covid, occupazione gratuita di suolo pubblico per ristoranti e bar, al via le dichiarazioni

Via libera all’occupazione, a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2021, di spazi ed aree pubbliche per le attività di somministrazione di alimenti per consentire la ripresa economica del settore fortemente danneggiato dalla pandemia del coronavirus e dalle relative chiusure e misure di distanziamento. La Giunta comunale ha, infatti, approvato la relativa delibera che consente ai titolari di ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di occupare, a titolo gratuito, suolo pubblico resa possibile dal decreto legge Semplificazione e dal decreto Rilancio del 2020.

Nel provvedimento della giunta sono esplicitate le linee guida che prevedono “l’estensione dell’occupazione di aree esterne già utilizzate negli anni precedenti, al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande”, la possibilità anche per quegli esercizi (sia pubblici che laboratori artigianali alimentari) di “richiedere l’occupazione di superfici attigue e/o prospicienti la propria attività al fine di posizionare tavolini e sedie della propria attività e delimitare gli arredi temporanei con fioriere”.

Le occupazioni saranno consentite, in via emergenziale e temporanea non oltre la fine dell’emergenza sanitaria del covid e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine i sopperire alla quantità di posti a sedere situati all’ interno del locale non utilizzabili per il rispetto del distanziamento sociale imposto dalle norme sul coronavirus. Inoltre le attività che non possono usufruire di aree attigue potranno utilizzare anche aree nelle immediate vicinanze come piazze, vicoli adiacenti non aperti al traffico veicolare. Le occupazioni potranno anche essere estese anche sul fronte di locali limitrofi inattivi ovvero per quelli attivi a condizione che vi sia l’assenso del titolare dell’attività fermo restando l’obbligo di lasciare liberi gli accessi sia pedonali che carrabili agli edifici e agli altri locali commerciali, in ogni caso, le occupazioni esterne dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di pubblico interesse;

“E’ un’iniziativa che abbiamo intrapreso per dare aiuto e respiro alle attività di somministrazione di alimenti che stanno soffrendo e che – ha fatto sapere l’assessore al Commercio Rosario Costa- hanno poco spazio al loro interno, allargando anche agli esercizi pubblici e ai laboratori artigianali alimentari e dando inoltre la possibilità di utilizzare aree limitrofe ad altri negozi purché con l’assenso del titolare, in una logica di buon vicinato. In questi mesi abbiamo fatto diversi incontri con la delegazione di Confcommercio e il Comitato dei commercianti di Augusta che spingevano verso queste aperture ma già, al dl là delle loro richieste, l’amministrazione era intenzionata ad aiutare i commercianti e allargare il più possibile il provvedimento”.

Già da oggi sarà possibile compilare il modello di comunicazione/dichiarazione, pubblicato sul sito del Comune, e trasmetterlo al Suap tramite Pec.