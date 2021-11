Augusta, covid: non si ferma la crescita dei positivi

Non si arresta la crescita della curva del contagio ad Augusta che, da fine ottobre ad oggi, ha avuto un deciso balzo in avanti. Secondo l’ultimo aggiornamento covid-19 del Comune di ieri sera, 5 novembre, sono 122 i contagi, 13 casi in più in un giorno.

A crescere di più sono i contagi tra gli over 70 con 27 positivi (+6), 29 (+1) sono i positivi sotto i 25 anni, 13 (+1) le persone tra 26-35 anni con il virus e 26 (+2) quelli nella fascia d’età 36-50. 27 positivi (+3) tra i 51-70enni.

Rimane sempre l’augustano ricoverato in terapia intensiva e salgono a due le persone contagiate che necessitano di cure ospedaliere, ma in terapia ordinaria.