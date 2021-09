Augusta, covid: muore 56enne ricoverata in terapia intensiva. Contagi in calo

Dopo aver contratto il covid 19 era stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale “Umberto I” di Siracusa, ma non è riuscita a sconfiggere il terribile virus. Così una donna di 56 anni non ce l’ha fatta a superare le gravi conseguenze del contagio e si è spenta ieri, suscitando grande sgomento in tutta la città.

Intanto oggi, 1 settembre, rispetto al picco massimo di 308 positivi registrato lunedì scorso, sono in calo i contagi e, secondo il report fornito dal Comune, i positivi sono 284. Di questi 92 fino a 25 anni pari al 32,4%, 39 nelle fascia d’età tra 26- 35 (13,7%), 70 dai 36 ai 50 anni (24,7%), 68 nella fascia 51-70 (23,9%), 15 over 70 pari al 5,3%. Rimangono ricoverati in ospedale in terapia ordinaria 13 persone.