Augusta, covid, in lieve aumento il numero dei positivi

E’ di 23 il numero dei positivi al Covid-19 ad Augusta alla dara di oggi, lunedì 2 agosto. Un numero in lieve salita rispetto all’ultimo aggiornamento sulla pagina Facebook del Comune che risale a giovedì 29 luglio quando i positivi erano 21.

Il dato risentirebbe della presenza di contagiati, per lo più giovani, provenienti da vacanze in Spagna o in altri paesi a rischio, già nei giorni scorsi era stato il sindaco Giuseppe Di Mare durante una delle sue ultime dirette social ad aver sottolineato come metà degli allora 23 positivi – poi ridotti nei giorni successivi per poi aumentare di nuovo- provenisse da paesi a rischio covid, rivolgendo agli augustani “la preghiera di non andare in vacanza in paesi a rischio covid e identificati come rossi”.

Il Comune di Augusta non riesce, dunque, ancora ad essere covid-free, l’invito rimane allora sempre quello di vaccinarsi o al centro del Polivalente della Borgata o all’ospedale Muscatello per uscire più facilmente dall’emergenza sanitaria e continuare ad adottare i comportamenti responsabili come il distanziamento e l’uso della mascherina anche all’aperto in presenza di assembramenti.