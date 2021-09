Augusta, covid: in calo la curva del contagio

Si abbassa la curva del contagio che fa registrare oggi 219 positivi, quasi settanta in meno rispetto ai 287 di venerdì scorso. Se da un lato scende sempre più il numero dei positivi tra i giovanissimi sotto i 25 anni, la maggior parte dei quali nel frattempo si è negativizzata trascorrendo i giorni della quarantena e fermandosi oggi a 58 positivi e si riducono pure i contagi tra 25-35 anni (29), e tra le altre due fasce d’età con 55 positivi per ogni fascia, di contro c’è la crescita costante, anche se di poco, degli over 70 che sono aumentati a 22, pari al 10, 1%

L’aggiornamento del Comune di oggi registra, inoltre, una persona in più tra i ricoverati in terapia intensiva con il totale di due casi, rimangono invece stabili i 13 i contagiati curati in ospedale in terapia intensiva.

Ieri mattina intanto il centro vaccinale del Polivalente, che si trova di fronte su piazza Unità d’Italia, in Borgata è stato aperto in via straordinaria per facilitare la vaccinazione a chi ancora non l’avesse fatto, considerato che Augusta da sabato scorso e fino al 14 settembre – sine ad altri sette comuni in provincia – si trova in zona arancione anche perché non ha raggiunto il 70% dei vaccinati. Una percentuale però che sarebbe troppo lontana, soprattutto per la prima dose, “anzi siamo vicinissimi alla soglia – ha detto in un videomessaggio all’esterno della struttura il sindaco Giuseppe Di Mare – questo è un esperimento riuscito, anzi vi ringraziamo perché avete capito l’importanza dell’iniziativa e del momento e negli ultimi giorni sono stati inoculati tantissimi vaccini, questo ci fa capire che la sensibilità sta cambiando”.