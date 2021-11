Augusta, covid: in calo i contagi

Tornano a scendere i contagi da covid ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento del Comune di ieri, 19 novembre, sono 72 i positivi in decisa diminuzione rispetto al picco di 132 che si è registrato l’undici novembre scorso. Il numero più rilevante di contagiati è legato agli over 70 che sono 27, scendono a 17 tra 51 e i 70 anni di età e a 13 tra gli under 25. Sono, inoltre, 12 i contagiati nella fascia d’età tra 36 e 50 anni e soltanto tre quelli tra i più giovani che hanno tra 26 e 35 anni. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva mentre sono 11 gli augustani che hanno necessità di essere ricoverati in ospedale per l cure della terapia ordinaria.

Per quanto riguarda la vaccinazione la prima dose sfiora quasi l’80% con 79,51 e si avvicina al target regionale dell’81,65%, mentre gli immunizzati si fermano ancora al 76,05%.

Secondo il nuovo report settimanale dell’Osservatorio epidemiologico regionale sui dati relativi alla settimana che va dall’8 al 14 novembre i nuovi positivi sono stati 24 con una incidenza di 69, 59 ogni 100mila abitanti e una variazione tra le settimane di -61%.