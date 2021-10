Augusta, covid: in calo i contagi, in crescita le vaccinazioni

Ancora in calo i numeri del covid ad Augusta e in crescita la vaccinazione. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Comune sono 32 i positivi, di cui il numero più consistente nella fascia di età tra 36 e 50. Lievemente più bassi i numeri per i giovani sotto i 25 anni contagiati che sono 9 e tra gli adulti 51- 70 con 8 casi, 2 positivi a testa figurano tra gli over 70 e tra i 26 e i 35 anni di età. Nessun ricoverato in terapia intensiva, risulta solo una persona in ospedale ma in terapia ordinaria.

Cresce, invece, il numero della vaccinazione che sfiora il 78% come prima dose e il 72% come seconda e da venerdì scorso, da quando il green pass è obbligatorio nei luoghi di lavoro è aumentata anche la presenza di persone senza il vaccino davanti alle farmacie che effettuano i tamponi anticovid necessari al rilascio del certificato verde temporaneo.