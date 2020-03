Augusta, Covid-hospital al Muscatello: un comitato di centro sinistra chiede di ripensarci

Ripensare all’utilizzo dell’ospedale Muscatello e, in particolare del reparto di Chirurgia, come Covid hospital da parte dell’Asp di Siracusa, prendendo in considerazione altre strutture sanitarie, anche private, così come previsto dall’accordo tra assessorato regionale alla Salute e Aiop Sicilia, siglato lunedì 16 marzo.

E’ l’invito che il coordinamento unico composto da 5 tra movimenti e partiti politici locali di centro sinistra quali Azione – Facciamo squadra, Collettivo spontaneo Diem25, Augusta1 Democratici per Augusta, Italia viva e Leu-Articolo 1 rivolge al presidente della Regione, all’assessore regionale alla Sanità e al direttore generale dell’ azienda sanitaria che stigmatizzano il fatto che “mentre in tutto il Paese l’emergenza spinge le autorità sanitarie a potenziare i propri presidi con attrezzature e personale adeguato, al presidio ospedaliero di Augusta sospendono le attività della chirurgia, per trasformarla in reparto dedicato ai ricoveri per covid-19″.

E sottolineano che “i protocolli sanitari di decontaminazione di un Covid hospital appaiono incompatibili con la coesistenza delle inderogabili funzioni dell’ospedale Muscatello quale presidio di zona per i rischi ambientali da incidenti industriali del polo petrolchimico siracusano”. E questo “mentre in tutto il Paese l’emergenza spinge le autorità sanitarie a potenziare i propri presidi con attrezzature e personale adeguato, al presidio ospedaliero di Augusta sospendono le attività della chirurgia, per trasformarla in reparto dedicato ai ricoveri per covid-19″.

Da qui la richiesta anche di revocare eventuali provvedimenti incompatibili con la destinazione attuale del nosocomio megarese, che “attende piuttosto l’ effettiva apertura del più volte annunciato reparto di Onco-ematologia per il quale già negli scorsi mesi sono state effettuate parte delle relative assunzioni e ogni lavoro edile e strutturale necessario” – si legge in una nota con cui il coordinamento unico, che non condivide la scelta di usare la Chirurgia per accogliere eventuali pazienti meno gravi affetti da Covid-19, lancia anche un appello alle amministrazioni comunali di Augusta, Melilli, Priolo e Sortino, che rappresentano in pratica il bacino di utenza del presidio ospedaliero “a voler intraprendere ogni azione politica, al fine di giungere all’annullamento di effetti deleteri di questa scelta inopportuna e imprudente anche dal punto di vista ambientale”.

L’appello che viene, invece, rivolto alla deputazione regionale e nazionale è “di prendere un’autorevole posizione contro tale grave pregiudizio alla difesa della salute della collettività”, il comitato unico infine chiede di sapere per il tramite dei consiglieri comunali, il sindaco e la giunta comunale di Augusta con risposta scritta urgente “dove scaricherebbero i reflui ospedalieri infettivi da Covid 19, se già adesso si scarichi a mare e se l’amministrazione comunale è stata messa a conoscenza della eventuale scelta di ricoversione da parte dell’ Asp e cosa abbia risposto”.

La paura di molti augustani è che si possa perdere, in via definitiva, il reparto di Chirurgia impoverendo ulteriormente il Muscatello, per questo il commissario della Lega di Augusta Massimo Casertano ha scritto al sindaco Cettina Di Pietro chiedendole di “illustrare pubblicamente e in modo dettagliato questo provvedimento e di chiarire se tale scelta dovesse comportare un ulteriore, a mio avviso assolutamente inopportuno, depotenziamento del Muscatello mediante trasferimento di reparto (come ventilato) all’ospedale di Lentini. Credo che i cittadini – afferma- debbano sapere. Per questo confido in un intervento ufficiale della prima cittadina”.

Un plauso, invece, “all’iniziativa che vede l’ospedale di Augusta, protagonista nel contribuire ad affrontare questa pandemia” arriva da Domenico Morello e Saro Belfiore, dirigenti locali dell’Udc che auspicano che “finalmente la Regione siciliana, comprenda l’importanza per il nostro territorio, in cui sono presenti tanti rischi di carattere ambientale, di potenziare il nostro nosocomio”. I due auspicano che, terminato questo periodo emergenziale, si passi ad “una politica sanitaria di rilancio, con il ritorno del reparto di Chirurgia e il potenziamento dell’offerta sanitaria del nostro ospedale al centro di un territorio ad alto rischio ambientale e sismico”.