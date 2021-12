Augusta, covid, fine dell’anno “coi botti”: oltre 300 i positivi

Fine dell’anno coi “botti” ad Augusta dove oggi, nel giorno di San Silvestro, si sfonda il tetto dei 300 positivi con 305 casi accertati positivi, ben 49 in più rispetto a ieri e 100 quasi più in 2 giorni. Ancora una volta il dato più alto è quello dei under 25 con 139 casi, + 23 rispetto a ieri, sono 72 i contagiati nella fascia d’età 36- 50 (+18) e 46 (+8) tra i 51- 70enni. 32 (+9) i casi accertati dall’Asp 7356, 16 (+1) gli over 70. Sale a sei il numero di ricoverati in terapia ordinaria, nessuno in terapia intensiva.

E’ probabile che il numero salirà nei prossimi giorni sia perché diversi sarebbero gli augustani che, avendo avuto un contatto con un positivo, ancora aspettano una telefonata dall’Asp per effettuare il molecolare, -che fa registrare sempre lunghe file al Polivalente,- o per avere l’esito del tampone sia per i festeggiamenti di stasera che comunque ci saranno.

Anche stamattina infatti, i laboratori che hanno ancora i reagenti e le farmacie che effettuano il servizio sono state prese d’assalto dalla corsa al tampone dell’ultimo giorno di chi, soprattutto ragazzi, prima di brindare con parenti ed amici all’arrivo del nuovo anno, ha deciso di fare un tampone rapido. Molte le famiglie con bambini positivi che trascorreranno la notte di San Silvestro a casa in quarantena.