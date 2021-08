Augusta, Covid, Ferragosto col “botto”: 109 i positivi di cui 63 sotto i 35 anni

Sono 109 i positivi al Covid-19 ad Augusta fino a ieri, di cui 2 ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva. Un numero ancora in decisa crescita rispetto ai 92 di un paio di giorni fa, reso noto ieri sera dal sindaco Giuseppe Di Mare durante una diretta video sui social in cui ha spiegato i dati riferiti anche alle fasce d’età, che aiutano a capire meglio qual è la reale situazione del contagio, concentrata per lo più tra i giovani sotto i 35 anni.

Dei 109 positivi, di cui solo 2 sono ricoverati non in terapia intensiva, 7 rientrano tra la fascia dei 70-100 anni “in cui abbiamo fatto tantissimi vaccini, siamo oltre il 65 per cento di vaccinati– ha detto il sindaco- poi c’è la fascia 50-69 con 18 positivi, anche qui con i vaccini siamo messi bene; quella dei 36-49 anni con 21 positivi e da 0 a 35 anni 63 sono i positivi, ovvero il 57% . E tra quest’ultimi 48 sono under 25. Questo è un virus che prendono i giovani anche perchè qui abbiamo tassi di vaccinazione bassissimi. Faccio un invito agli under 35 a vaccinarsi, è fondamentale. L’invito lo faccio a voi e ai vostri genitori perchè riusciamo a far capire l’importanza della vaccinazione ai ragazzi. Questi dati ci fanno capire che il virus oggi colpisce soprattutto i giovani, perché probabilmente si hanno comportamenti meno attenti, perché il vaccino non viene fatto con la giusta determinazione, tant’è che i numeri che abbiamo in quella fascia di età sono veramente bassi. Questa crescita dei positivi – ha proseguito- è dovuta alla forte mobilità delle persone in questo periodo ed è un dato destinato a crescere come cresce in Italia, nella Regione, in provincia, e questa non è una consolazione”.

Il sindaco ha, dunque, ribadito che “l’unica soluzione definitiva per uscire dall’emergenza sanitaria è la vaccinazione“ soprattutto in un periodo come quello estivo in cui ci si muove di più, e considerato che chi finisce in ospedale è per la maggior parte non vaccinato, come riportano i dati sanitari di ieri in Sicilia che su 63 ricoverati solo 6 avevano fatto il vaccino. Ciò non toglie che bisogna continuare ad avere comportamenti adeguati, come indossare la mascherina, che con la nuova ultima e recente ordinanza del presidente della Regione è di nuovo obbligatoria anche all’aperto dove ci sono assembramenti, mantenere la distanza: “da lunedì entrare negli uffici pubblici senza green pass sarà difficile, nei locali al chiuso bisogna stare attenti”– ha concluso sottolineando che “i luoghi dove si stanno svolgendo gli spettacoli estivi del Comune sono luoghi sicuri: si entra solo con il Green pass e la misurazione della temperatura. Da oggi ci sarà l’obbligo della mascherina per chi segue da altre postazioni“.