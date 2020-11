Augusta, covid e didattica in presenza per gli alunni disabili: Amenta (20 novembre 1989) scrive a Lagalla

Garantire la scuola in presenza per gli studenti con disabilità. E’ quanto chiede all’ assessore regionale all’ Istruzione Roberto Lagalla Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’ associazione 20 novembre 1989 onlus, che si occupa della tutela delle persone affette da disabilità e che in questi giorni di chiusura delle scuole ha ricevuto innumerevoli richieste di aiuto da parte dei genitori di alunni affetti da disabilità.

“Purtroppo gli alunni con disabilità – scrive Amenta- sono quelli che hanno pagato e continuano a pagarne il prezzo più alto per la chiusura delle scuole. Questo è un dato di fatto. Perché allora non tenere aperte le scuole e le lezioni in questo frangente di emergenza solamente per gli alunni portatori di handicap come ha fatto il governatore De Luca in Campania con l’ordinanza del 20 ottobre 2020?”

Secondo Amenta un alunno con disabilità su tre è, di fatto, escluso dalla didattica a distanza perchè in molti casi si è rivelata inefficace, o perché la Dad non era nemmeno ipotizzabile per alcune patologie gravi come il disturbo dello spettro autistico, dove il bisogno del rapporto 1 a 1 con l’insegnante di sostegno diventa fondamentale e predominante o ancora per l’impossibilità, per alcuni alunni, di avere una presenza costante di un adulto accanto che possa seguirli nella Dad, in quanto molti genitori devono decidere se lavorare e mandare avanti al famiglia o dedicarsi al proprio figlio e assisterlo alla Dad.

“Questo è un grido di aiuto di centinaia di genitori siciliani,– prosegue Amenta- sappiamo benissimo che non sarà facile conciliare esigenze di distanziamento personale per cause di salute pubblica ma la didattica in presenza deve ritornare a svolgere il suo ruolo chiave all’interno del percorso scolastico dei nostri ragazzi”