Augusta, covid, è ancora record di contagi: 500 i positivi

È ancora boom di positivi al covid 19. Secondo l’ultimo dato fornito nel pomeriggio di oggi dal comune sono 501 i casi accertati dall’Asp, con una crescita di più 73 casi rispetto ai 428 di ieri. Ancora una volta la crescita maggiore di positivi si registra tra gli under 25, che diventano 189 (+ 19 rispetto a ieri), sono 128 (+25) i casi tra i 36-50enni, 84 (+13) nella fascia d’età 51- 70, 63 (+9) tra i 26-35enni. Sale a 40 (+7) il numero gli over 70 con il coronavirus.

Anche per oggi ancora una volta si registra l’assenza di malati in terapia intensiva, scendono a 9 i positivi che necessitano di aver cure mediche in ospedale in ospedale in terapia ordinaria.