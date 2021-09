Augusta, covid, diminuiscono i positivi

Scendono sotto i 100 casi di positività covid ad Augusta. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri gli augustani che hanno il covid sono 87 così suddivisi: 18 sotto i 25 anni, 10 hanno tra i 25 e i 35 anni, 19 rientrano nella fascia d’età 36-50, 22 nella successiva 51-70 mentre 18 sono gli over 70, l’unico dato che continua a crescere se pur lievemente.

11 sono in tutto le persone ricoverate in ospedale in terapia ordinaria, nessuno in terapia intensiva.

In lieve crescita anche la vaccinazione con il 72, 40% di augustani che hanno ricevuto la prima dose e il 63, 81 % di immunizzati. Il dato più alto per i vaccinati è quello degli over 60 con il 82,32% come prima dose e il 78,50% come seconda dose. Scendono, invece, al 67,42% i vaccinati nella fascia di età tra 12- 59 che hanno ricevuto la prima dose e al 56,41 gli immunizzati.