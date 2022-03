Augusta, covid: di nuovo in risalita i contagi. Un ricoverato in terapia intensiva

Sono di nuovo in risalita i contagi ad Augusta, con quasi 140 positivi in più negli ultimi sei giorni. E rispunta un contagiato grave che si trova ricoverato in terapia intensiva.

Secondo l’ultimo aggiornamento fornito oggi pomeriggio dal Comune, sono infatti 431 i positivi al covid. I casi più numerosi sono sempre quelli tra i giovanissimi sotto i 25 anni con 164 positivi, +97 rispetto a una settimana fa, quando erano 137 che si registrano anche nei bambini delle scuole che per questo stanno seguendo in dad le lezioni, 94 (+21) hanno un’età tra i 36 e i 50 anni, 76 i positivi (+13) nella fascia d’età 51- 60. Altri 49 contagiati (+19) sono registrati tra i 26 e i 35enne, 48 (+17) sono gli over 70.

E dopo mesi che nessuno aveva dovuto fare ricorso alle cure più estreme degli ospedali, spunta anche una persona ricoverata in terapia intensiva, mentre 5 sono ricoverati in terapia ordinaria.