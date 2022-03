Augusta, covid: dall’1 aprile cambia la modalità di conferimento dei rifiuti nelle case di positivi

Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani in abitazioni di persone positive al covid-19 subiranno variazioni a partire da venerdì prossimo, 1 aprile. Lo fa sapere MegarAmbiente si occupa della raccolta rifiuti ad Augusta, vista la scadenza dello stato di emergenza fissata dal Governo nazionale e in riferimento alla nota del 21 marzo 2022 dell’ assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento acqua e rifiuti.

Nello specifico si raccomanda di allinearsi alle seguenti procedure: mantenimento della raccolta differenziata, inserire oggetti come fazzoletti, rotoli di carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi per test di autodiagnosi e tutti gli altri materiali eventualmente oggetto di contaminazione in una busta separata. Il sacchetto deve essere chiuso e gettato nel contenitore della raccolta indifferenziata, per le restanti tipologie utilizzare almeno due sacchetti per la frazione da smaltire differenziandole opportunamente, come fatto in caso di non positività al covid; bisogna chiudere i sacchetti senza schiacciarli con le mani, eventualmente indossando guanti monouso, smaltire gli oggetti taglienti, capaci di provocare rotture dell’involucro, avvolgendoli in carta o inserendoli in un contenitore e tenere i rifiuti al di fuori della portata di animali che ne potrebbero compromettere l’integrità.

Per i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni nelle quali non sono presenti soggetti positivi al covid-19, in via precauzionale, è necessario che oggetti come fazzoletti, carta in rotoli, mascherine, guanti, tamponi per test autodiagnosi siano smaltiti con una busta separata da inserire in quella dei rifiuti indifferenziati.