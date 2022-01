Augusta, Covid, curva dei contagi sempre in crescita

Sale sempre la curva del contagio ad Augusta, arrivando a quasi a registrare 800 positivi ad oggi. Secondo l’ultimo dato fornito dal Comune sono esattamente 793 i positivi accertati, quasi 100 casi in più registrati negli ultimi 3 giorni (venerdì scorso erano 696) che se rappresentano sempre un numero assai elevato, potrebbero anche far intravedere un lieve decremento rispetto all’aumento dei giorni precedenti quando si sono registrati anche 70 casi in più in un solo giorno.

In aumento sempre i positivi sotto i 25 anni, che oggi risultano 260 positivi, più 16 rispetto ai 244 del 7 gennaio, a crescere maggiormente è la curva dei 36-50 anni con 208 casi (+28), stesso aumento per la fascia d’età 51- 70 con 154 augustani che hanno contratto il virus. 17 i casi in più tra gli over 70 con 74 positivi, 8 positivi in più si registrano nella fascia d’età 26-35.

Stando ai numeri il contagio si concentra sotto i 50 anni, con la percentuale del 71, 34% del totale dei casi accertati. Crescono anche i malati in terapia ordinaria, che sono due in più rispetto a venerdì scorso, per un totale di 14 ricoverati, nessuno necessita della terapia ordinaria.

In aumento anche la percentuale dei vaccinati che, per quanto riguarda la prima, dose si attesta all’ 83,12%, per la seconda al 79,67%.