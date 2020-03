Augusta, Covid center nella Chirurgia del Muscatello, il direttore dell’Asp Ficarra rassicura l’Ail

“Si rassicura l’Ail che il percorso previsto per l’ospedale Muscatello di Augusta nell’ambito del Piano Covid aziendale, con l’individuazione del reparto di Chirurgia dedicato in questa fase di emergenza a pazienti covid non gravi, con la stessa logica degli altri ospedali della provincia non avrà alcuna promiscuità con altri reparti considerato che i coordinatori del programma per il Covid center di Augusta Rosario Di Lorenzo e Roberto Risicato hanno previsto percorsi dedicati e separati”.

Così il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra che intende così rassicurare il presidente provinciale dell’associazione per la lotta alla leucemia Claudio Tardonato e alcuni pazienti oncologici allarmati per la vicinanza degli ambulatori di Oncologia ed Ematologia che si trovano al secondo piano esattamente sopra la Chirurgia, che diventera’ nei prossimi giorni un Covid center della provincia di Siracusa