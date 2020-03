Augusta, Covid center dentro la Chirurgia del Muscatello. Il sindaco: “provvedimento temporaneo”

“Finita l’emergenza Chirurgia tornerà a funzionare come prima. Anzi il dottore Ficarra mi ha preannunciato novità per quanto riguarda il reparto di Oncoematologia che, purtroppo, al momento debbono essere rimandate al dopo epidemia”. A dirlo è il sindaco Cettina Di Pietro, che con un lungo post su Facebook rassicura sul futuro del reparto, qualche giorno chiuso perché diventato un Covid center, cioè una struttura per malati meno gravi affetti dal virus, che non necessitano di rianimazione, considerato che quest’ultimo reparto al nosocomio megarese non esiste.

Oggi si stava finendo di allestire la struttura al primo piano, dove non potrà entrare nessuno al di là del personale e dei malati ed è stato predisposto un percorso di ingresso riservato a partire dal piano terra. Stamattina pare non ci fosse ancora nessun malato.

Il sindaco ha aggiunto di aver contattato le autorità, per primo il prefetto, di aver parlato anche con il direttore generale della Asp di Siracusa “al quale – ha aggiunto- ho espresso tutte le mie perplessità. Il direttore mi ha spiegato che intanto si tratta di un provvedimento provvisorio che riguarda l’emergenza. Attualmente vista la situazione la nostra Chirurgia è stata, ripeto provvisoriamente, accorpata al reparto di Chirurgia di Lentini dove si svolgono gli interventi urgenti. La decisione di sfruttare quei locali è dovuta alla celerità con cui si deve approntare la struttura di contenimento degli effetti da Covid. Mi ha sottolineato che tutti i presidi ospedalieri del territorio dell’Asp debbono assicurare posti agli affetti da coronavirus”.

Una risposta anche a chi tra i politici augustani, aveva sollecitato una risposta urgente sulla questione del primo cittadino che se da un lato dichiara di essere consapevole che le posizioni polemiche possono arrecare un danno notevole, in questo momento di grande emergenza, dall’altro però non dimentica che il Muscatello “ha subito fin troppi tagli nei lustri scorsi e la politica regionale, a cui è affidata per la legge la sanità in Sicilia, è rimasta per lo più sorda alle istanze degli augustani”.

E se vero che in questa fase bisogna essere tutti uniti e solidali, soprattutto con le autorità sanitarie che si sono trovati a dover affrontare e gestire una situazione improvvisa e molto grave è anche vero però che “proprio dall’esperienza dettata da questa epidemia, quando tutto, si spera presto, sarà tornato alla normalità, sarà utile, specialmente nella classe politica, riflettere sulla necessità di mettere ai primi posti dell’agenda delle cose da rivedere quelle più utili per i cittadini. E tra queste – ha concluso Di Pietro- proprio in cima c’è la Sanità. I tagli indiscriminati, in questi primi mesi del 2020, hanno rivelato un sistema fragile per il quale occorre trovare nuova forza: questo è il compito improcrastinabile di chi può e deve gestire con oculatezza questo delicato e importante settore”