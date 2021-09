Augusta, covid: calano i contagi, crescono, di poco, i vaccini

Cresce, anche se lentamente, la percentuale dei vaccinati anticovid ad Augusta e calano sempre di più i contagi. Secondo i dati forniti ieri dal Comune gli augustani che hanno avuto per la prima dose di vaccino sono 74,19% che scende a 66, 39% per l’immunizzazione con il richiamo. La “parte del leone” la fanno sempre gli over 60 con l’83,30% di prima dose e il 79, 60% di seconda.

Ci si avvicina, dunque, alla soglia del 75% di vaccinati con prima dose entro fine mese richiesta dalla Regione che, se non raggiunta, potrebbe fare scattare la zona arancione in alcuni comuni della provincia, ma non per il Comune megarese considerato che sono in continuo calo i positivi. Ieri erano 47 di cui la maggior parte concentrati nella fascia tra i 51 e i 70 anni di età con 17 persone e 13 tra i 36 e 50 anni. Sette gli over 70 contagiati, 5 gli under 25 e altri 5 tra i 25 e i 35 anni.

Rimangono ricoverati ma in terapia ordinaria 8 positivi, uno in più di venerdì 24 settembre.