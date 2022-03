Augusta, covid, buoni spesa regionali: al via le domande per il beneficio

Ritornano i buoni spesa regionali per quanti si trovano in difficoltà a causa della pandemia del Covid-19. E’ stato, infatti, pubblicato ieri sul sito del Comune, l’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa destinati all’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, medicine, prodotti per l’igiene, bombole del gas) a valere sulle risorse messe a disposizione dal Programma operativo Fse Sicilia 2014-2020. Lo fa sapere l’assessore alle Politiche sociali, Ombretta Tringali che aggiunge: “I voucher andranno da un valore di 300 euro per nucleo familiare composto da una sola persona, a un valore di 800 euro per nuclei di 5 o più persone. Potrà fare richiesta chi è privo di reddito e chi non è intestatario di alcuna forma di sostegno pubblico”.

L’istanza dovrà essere inoltrata unicamente tramite l’app Municipium o collegandosi al link voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php. Non verranno prese in considerazione istanze cartacee o in altra forma.

Per una corretta valutazione dell’istanza, il richiedente dovrà compilare l’esatto importo delle entrate economiche percepito nel mese di febbraio 2022 da tutti i componenti del nucleo familiare, allegare copia di un documento d’identità fronte/retro e ogni altro documento che attesti la situazione del bisogno. L’istanza potrà essere presentata entro il 25 marzo 2022 alle 10, i richiedenti riceveranno una mail di conferma se l’istanza sarà inserita correttamente.

I beneficiari riceveranno l’accredito delle somme corrispettive sulla tessera sanitaria, spendibili negli esercizi commerciali accreditati esibendo al tessera sanitaria e digitando per confermare l’acquisto il Pin ricevuto con Sms. Per il supporto alla compilazione si potrà chiedere all’ufficio Servizi sociali.

Per quanto riguarda gli esercenti, l’assessore li invita a partecipare numerosi in modo da incrementare l’offerta sul territorio. Potranno inoltrare l’istanza tramite link o App.