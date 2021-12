Augusta, covid, balzo in avanti dei positivi: tra loro anche sei bambini

Balzo in avanti dei positivi al covid che trascorreranno in quarantena il Natale. Secondo i dati resi noti dal Comune ieri sono saliti a 83, con 20 casi in più registrati negli ultimi tre giorni. La crescita maggiore si registra tra gli under 25, che da 16 sono passati a 25 (+9), e tra questi ci sono anche 6 bambini di scuola elementare, che hanno fatto scattare la corsa ai tamponi in farmacia o nei laboratori per i compagni di classe, ma anche per i loro familiari. Stesso numero, 25, di positivi con un aumento di più 7 casi nelle fasce 31-50, in salita anche i contagiati nella fascia tra 51 e 70 che tre giorni fa erano 17 e ieri erano 20.

Un caso in più tra gli over 70 con 7 positivi, rimangono stabili i contagiati (6), che hanno un’età tra 26 e 35 anni. Crescono anche i contagiati che trascorreranno il Natale in ospedale, in terapia ordinaria, che fino a ieri erano 6 rispetto ai 4 di tre giorni fa. Nessun augustano risulta ricoverato in terapia intensiva.